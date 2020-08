Com investimento de mais de 2,4 milhões de reais em asfalto, ruas e avenidas de Alegrete recebem pavimentação

Compartilhe









A Prefeitura segue o cronograma de asfaltamento de várias ruas e avenidas da cidade. Todas as pavimentações asfálticas são oriundas de emendas cadastradas pela Secretaria de Planejamento, junto ao Ministério das Cidades, totalizando o valor dos recursos de R$ 2.493.517,03 em investimentos, sendo R$ 440.267,03 advindos dos recursos livres do município.

O investimento supera 2,4 milhões de reais e já está sendo consolidado desde a última quinta-feira (13). Os trabalhos iniciaram pela Praça da Paz e seguem na Rua Coronel Antônio Freitas Valle no Bairro Progresso.

Soma-se aí, a Avenida Ibicuí que juntas tiveram um repasse federal na ordem de R$955.000,00, com contrapartida de R$201.026,87, totalizando um investimento de R$ 1.156.026,87 com emenda parlamentar do deputado federal Afonso Motta.

De acordo com prefeito Márcio Fonseca do Amaral, essas obras são de extrema importância, pois mesmo com os incômodos momentâneos nas vias, trarão benefícios maiores e permanentes como: melhora na infraestrutura, construção de malha asfáltica, melhoria da mobilidade urbana, assim como a valorização do ambiente, proporcionando estabilidade e lazer aos moradores destes locais, com consequente melhoria na qualidade de vida da população.

Ainda nesta sexta-feira a Rua General Vitorino no cruzamento com a Dr. Lauro teve seu trânsito interrompido para início das obras. A pavimentação que vai melhorar o acesso é oriundo de repasse federal de R$ 477.500,00 e contrapartida de R$34.764,05, totalizando o investimento de R$512.264,05 com emenda parlamentar do deputado federal Ubiratan Sanderson.

No bairro Vila Nova, a Rua Joaquim Astrar também está com asfaltamento garantido, apenas a primeira quadra não vai receber asfalto, o restante vai ganhar pavimentação até a quadra do antigo IRMA. O repasse federal de R$382.000,00 e contrapartida do município de R$76.478,82, totalizando o investimento de R$458.478,82, com emenda parlamentar do ex-deputado federal José Otávio Germano vai consolidar uma das principais rua do bairro.

Outra importante via que vai receber pavimentação asfáltica é Dr. Quintana. O trecho após o cruzamento com a Barão do Cerro Largo será asfaltado com repasse federal de R$238.750,0000 e contrapartida do município de R$127.997,29, totalizando o investimento de R$366.747,29 com emenda parlamentar do deputado federal Luis Carlos Heinze.

Júlio Cesar Santos Fonte: DpCom/PMA