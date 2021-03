Com nível baixo, Rio Ibirapuitã mantém média registrada em março do ano passado

Compartilhe















Em 2020, a falta de chuvas na região sul do estado fez com que o rio Ibirapuitã em Alegrete passasse pela estiagem mais severa dos últimos 5 anos, atingindo seu nível mínimo de 0,84m no dia 11 de março, quando o normal esperado para este mês durante períodos de estiagem é próximo de 1m.

A reportagem do Portal Alegrete Tudo, colheu informações a partir dos dados de monitoramento do nível do Rio Ibirapuitã na Estação Hidrometeorológica Alegrete, operada pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM/SGB) em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA).

Conforme explica a engenheira do Serviço Geológico do Brasil, Camila Dalla Porta Mattiuzi, num comparativo deste menor nível médio do Ibirapuitã em 2020, em janeiro deste ano, no dia 8, o nível observado estava em 85 cm.

Já no último dia 11, o nível médio do Rio Ibirapuitã estava em 90 cm. De acordo com a Companhia, os menores níveis históricos do Rio Ibirapuitã registrados na estação Alegrete foram registrado em 4 de março de 1965, quando o nível chegou a 46cm. A média em 25 de janeiro de 2009, foi de 51 cm. A fonte desses dados foi revelado pelo sistema Hidroweb (ANA), HidroTelemetria (ANA) e SACE (CPRM).

Júlio Cesar Santos