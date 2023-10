Com o crescimento da Zona Leste, o gargalo no trânsito é a travessia da ponte

Um tema bem recorrente entre o poder público e os cidadãos alegretenses é quanto à mobilidade na região, principalmente em horários de “pico”. O fluxo de carros e motos na ponte Borges de Medeiros é muito grande e acaba gerando excessiva lentidão.

Na última terça-feira, inaugurou o Stock Center em Alegrete. Na tarde da abertura, vários foram as reclamações de moradores da região sobre o congestionamento na ponte do rio Ibirapuitã. Uma moradora do bairro Centenário, relatou à reportagem do PAT que perto das 17h30min fica praticamente inviável ingressar na ponte Borge de Medeiros, ” se tu não ficar ligado e se arriscar, muitas vezes, fica muitos minutos esperando”, relatou a moradora.

Costumeiramente, o fluxo de automóveis é bem intenso no horário comercial do Município, porém, com a abertura de novos empreendimentos na Zona Leste, esse problema tende aumentar ainda mais. A reportagem do PAT entrou em contato com o Secretário de Mobilidade Urbana, Daniel Rosso, que disse que a zona leste têm outras vias que podem aliviar a concentração de automóveis, mas que a travessia da ponte, por enquanto, é a única opção para chegar ao centro e outros bairros. A solução é a segunda ponte, projeto que não é mais um sonho muito distante, uma vez que já existem estudos iniciais neste sentido.