A suspeita sobre o veículo levou os policiais a procederem sua identificação.

Ao consultar o sistema, foi constatado que a placa do veículo pertencia à cidade de Natal-RN, e as características da moto não correspondiam às registradas no sistema. Além disso, foi observado que tanto o número do chassi quanto o do motor estavam raspados, levantando suspeitas adicionais sobre a legalidade do veículo.

No local, um homem de 34 anos se apresentou como o proprietário da moto, alegando tê-la adquirido de uma sucata. Diante das discrepâncias encontradas e das explicações apresentadas, os policiais decidiram apreender a moto para investigação mais aprofundada.

O veículo foi removido para a delegacia, onde foi realizado um registro detalhado do veículo e de todas as circunstâncias relacionadas à sua apreensão. O proprietário foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA), onde o caso foi oficialmente registrado para as devidas providências legais.