Márcio Mombach, diretor de arrecadação da Secretaria, explicou como vão ser as premiações aos contribuintes. Estamos fazendo isso para criar a cultura nos contribuintes para que paguem seus tributos em dia, porque assim volta em benefícios a eles mesmos. Informa que tem, uma média, de 40% de inadimplência e isso é alto e não queremos que as pessoas vão para a dívida ativa. A Secretaria aderiu a plataforma do Estado e a partir de agora é bom que todos peçam a nota fiscal em suas compras, porque vão estar assim concorrendo a um carro no final do ano, dentro do programa Nota Fiscal do Baita Chão.

Desta vez era só um celular nas águas do rio, mas poderia não ser

Secretário de Finanças José Luis Cáurio

E para os bons pagadores de IPTU, de Alegrete, a Secretaria lançou o programa que vai premiar com motos, tvs, tabletes e mais dois mil reais quem pagar o seu imposto dentro do exercício corrente. Essa ação já será a partir do mês de novembro.

Você pode auxiliar pessoas fragilizadas emocionalmente; veja como fazer isso

O vice- prefeito, Jesse Trindade, disse que são mecanismos e ferramentas que a Secretaria que tem controle das finanças públicas vai estimular mais receitas. Já o prefeito, Márcio Amaral saudou os servidores das Finanças. – Na verdade, nem todas as pessoas são más pagadoras, porque tem muitos que tem dívidas grandes e só com parcelamentos para poderem colocar em dia seus tributos com o Município, observou Márcio Amaral.