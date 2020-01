Com o fim da greve, Escola José Bonifácio reinicia aulas dia 20

Depois da decisão do CPERS central de encerrar a greve do Magistério a pergunta é: como os professores que fizeram greve vão recuperar as aulas.

A Escola Estadual José Bonifácio informa aos pais e alunos que as aulas serão retomadas dia 20 de janeiro nos dois turnos.

As demais escolas estaduais de Alegrete, porque em cada uma é uma realidade, as direções vão decidir quando e como vão recuperar os dias perdidos.

A greve contra o pacote do governo com mudanças no plano de Carreira do Magistério durou 57 dias. Nos primeiros dias, aqui em Alegrete, houve adesão de 90% da categoria porque todos viram que irão perder vantagens como: triênios, difícil acesso, dente outros direitos adquiridos ao longo da carreira, garante o Cepers.