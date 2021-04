Com poucas doses, Secretaria de Saúde amplia vacinação para 62 anos ou mais em Alegrete

Compartilhe















A Secretaria de Saúde informa que está ampliando a vacinação para a faixa etária de 62 anos em todas as UBSs com salas de vacinas e antigo PAM. A vacinação ocorre enquanto durarem as doses. As segundas doses agendadas serão realizadas conforme a data marcada no cartão de vacinação.

A sequência da vacinação da primeira dose contra o Covid-19 de idosos com 63 anos ou mais iniciou nesta sexta-feira desde às 13h30, nas UBSs com salas de vacinas e no antigo PAM (UBS Bento Gonçalves). Como não houve mais procura para essa faixa etária a Secretaria de Saúde ampliou para a idade de 62 anos ou mais.

Para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade e CPF. Pessoas que apresentarem sintomas gripais ou estão positivadas com a Covid-19 devem respeitar o período de isolamento e esperar a melhora dos sintomas para comparecer aos locais de vacinação.