Com poucos agentes, continua trabalho contra mosquito da dengue

A chegada tardia do calor vem evitando a proliferação de larvas do mosquito aedes aegypti em Alegrete.

A informação é da Coordenadora da Vigilância Ambiental em saúde- setor de vetores, Luciana Rossi. Ela diz que contabilizam 347 focos e com chegada do calor a tendência é de aumento. O trabalho de visitação de casas e empresas é feito com apenas seis agentes.

Um dos problemas da cidade é no Cemitério, a coordenadora explica que vasos com envólucros com plástico, assim como as coroas tem plástico que junta água e as larvas se proliferam.

A Prefeitura vai emitir um Decreto nesta teça- feira, segundo Luciana Rossi, no sentido de solicitar as floriculturas e locais que vendem coroas para retirem os plásticos desses produtos para evitar as larvas do aedes aegipty. A limpeza do Cemitério conforme Rossi conta com apoio de militares do 6º RCB e 12° BE Comb, por ser numa área grande, como é esse local.

Nós estamos com um trabalho de educação nas escolas, solicitando que por 10 minutos seja trabalhado o tema de cuidados para evitar a proliferação do mosquito, solitando que a família tire apenas 10 minutos para limpar seus pátios, nesta luta contra o mosquito.

Informou ainda que aguardam o proceso de contratação de mais agentes, visto que com o calor aumentam os focos e a necessidade de mais pessoas para trabalhar.