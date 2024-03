Com quase 9 metros acima do nível, Ibirapuitã já provoca desabrigados em Alegrete

Share on Email

Ela foi encaminhada para o Ginásio Oswaldo Aranha. A ação está sendo realizada pela Defesa Civil, com apoio da Secretaria de Infraestrutura do Município.

Renato Grande, coordenador da Defesa Civil de Alegrete, saiu a campo no início da noite, verificando de perto as condições das residências localizadas em áreas ribeirinhas e de risco. Sua presença visou garantir uma pronta resposta para as famílias, minimizando os impactos de possíveis eventos emergenciais.

Renato falou com a reportagem do PAT e enfatizou a intensidade do trabalho que está sendo realizado. Ele mencionou que o ginásio da Escola Honório Lemes também já está disponível para acolher famílias que possam ser deslocadas, além de equipes.

Uma das preocupações centrais é o rápido crescimento do Rio Ibirapuitã, que já ultrapassou a cota de alerta, estabelecida em 8,50 metros. Às 20h15, chegou a 8,78 metros. Devido à força das águas, a elevação tem sido significativa, atingindo uma média de 15 centímetros por hora. O coordenador alertou que, durante a madrugada, pode ser que o rio alcance a cota de inundação, que é de 9,50 metros.

É crucial que a população esteja ciente da velocidade com que o rio está subindo e das possíveis consequências desse aumento repentino. Renato Grande e Sidomar Robalo, também da Defesa Civil, estão atualmente concentrados nos bairros Vila Nova, Canudos e Santo Antônio.

Em caso de necessidade, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil através dos números: 55 3120-1065, 55 3961-1707 e 55 99158-9544. O órgão está localizado na Praça Getúlio Vargas, número 409.