Motorista de caminhão M-Benz é detido por transportar animais e produtos irregulares

A Brigada Militar, por meio da Patrulha Rural, realizou uma abordagem na Zona Leste de Alegrete a um caminhão boiadeiro da marca M-Benz, com um condutor de 48 anos. Durante a inspeção, constatou-se que o veículo transportava seis cabeças de gado de raças diversas, as quais não correspondiam à descrição na nota fiscal. Adicionalmente, não foi apresentada a Guia de Transporte Animal, conforme exigido pela legislação vigente.

Entre os animais transportados, verificou-se a presença de uma ovelha desprovida de qualquer documentação legal. Além disso, no interior do caminhão, foi encontrada uma motosserra da marca Kawashima e aproximadamente 14 litros de veneno agrícola, cuja nota fiscal não correspondia ao produto transportado.

Diante dessas constatações, o motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde o Delegado da DECRAB, Ewerton Melo, procedeu à apreensão do veículo, dos animais, da motosserra e do veneno agrícola. Paralelamente, foi lavrado um Auto de Infração, conforme o Artigo 230V, considerando que o licenciamento do veículo estava vencido.

Posteriormente, foi realizado um termo de fiel depositário para o indivíduo detido, o qual alegou que os animais pertenciam ao seu sogro.