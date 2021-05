Com semana recheada de promoções, FNP comemora 3 anos com drive thru solidário em Alegrete

Compartilhe















Na semana que completa 3 anos, o melhor frango frito do Brasil realiza um Drive Thru Solidário FNP em Alegrete.

A semana de aniversário está sendo marcada por promoções e muitos prêmios. Na compra de um FNP você leva um brinde. Na quinta quem degustou um FNP levou um kit de batatas fritas ou anéis de cebola. Nesta sexta, a cada pedido, o cliente ganha um molho extra.

Não bastasse tudo isso, a FNP comprometida com a responsabilidade social e solidária com as causas do município promove o Drive Thru Solidário FNP para celebrar os 3 anos em Alegrete.

O drive vai funcionar na Rua David Canabarro, 175 neste domingo (23), das 17 às 19hs. A ação para que você possa ajudar sem sair do carro. Leve 1 kg de alimento não perecível ou agasalho e contribua. Participe e ganhe Potchês, brindes e muita surpresa preparada pela equipe do FNP Alegrete.

Durante a atividade serão observadas as medidas previstas, pelos protocolos de saúde, na prevenção e combate à pandemia da covid-19. A orientação é para não sair do carro e todos devem fazer o uso de máscara.