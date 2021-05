Operadora Claro vai ao Procon anunciar nova loja em Alegrete

Compartilhe















A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, através do Procon, na tarde de quarta-feira, 19, recebeu em uma reunião o Gerente de Negócios da Operadora Claro, Rafael Campodonio, na Sedetur, localizada na Casa do Empreendedor. Na ocasião foi apresentado o projeto de um novo investimento da empresa em Alegrete.

Segundo o gerente de Negócios da Operadora, “a nova loja tem previsão de inauguração no mês de junho de 2021 e ficará localizada na Rua dos Andradas”. Já o diretor do Procon Geferson Cambraia destacou que “estamos à disposição para receber todos serviços que vierem para satisfazer as necessidades dos consumidores. A telefonia é um dos serviços mais utilizados no Brasil e no mundo, precisamos de empresas que invistam em qualidade no atendimento e principalmente na prestação dos serviços com mais agilidade e rapidez”.