Com sobras, Argentinos Jrs é campeão do 43º Efipan

Depois de 1991, 1995 e 1996, o Argentinos Juniors consagra-se novamente campeão do Efipan. Esta edição foi marcada pelo predomínio das equipes sul-americanas, que dominaram do começo ao fim a competição.

Na grande final, Defensor e Argentinos Juniors chegaram com status de grandes equipes. Porém, no decorrer da partida, foi visível uma superioridade técnica e tática da equipe argentina sobre os uruguaios. Placar final: ARG (3) X Def (0). Além do título, a equipe tricolor teve o artilheiro da competição, Alancito, com (6) gols. A defesa menos vazada ficou a cargo do Grêmio, que sofreu apenas 5 gols.

Na disputa pelo terceiro lugar, melhor para o Internacional, que venceu nos pênaltis a equipe do Olímpia do Paraguai. No tempo normal, o placar ficou tudo igual em 1 a 1. Porém, nas penalidades, brilhou a estrela do goleiro colorado, que garantiu o bronze no pódio.