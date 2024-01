Elas, grupo de autoajuda, realizou o segundo encontro com 50 mulheres

A programação incluiu uma roda de conversa com a psicóloga Sabrie Severo, que abordou diversos temas relevantes. A representante da Secretaria de Saúde, Nidiele Benevides, também abordou os acolhimentos oferecidos pela Prefeitura às mulheres.

Além disso, a Presidente do Comdim proporcionou uma atração musical com Emilene, acrescentando um toque especial ao evento. O grupo “ELAS” foi criado com o intuito de oferecer apoio mútuo, independentemente de raça, religião ou filiação política. As participantes, provenientes de diversos segmentos da sociedade, incluem artesãs, professoras, donas de casa, advogadas, azulegistas, balconistas, tradicionalistas, jogadoras de futebol amador, presidentes de bairro e consultoras de beleza.

Este segundo encontro contou com a presença de 50 mulheres, e novos eventos estão sendo planejados, incluindo oficinas para promover ainda mais o desenvolvimento pessoal e a solidariedade entre as participantes do grupo “ELAS”. O lema do grupo, “Nunca subestime uma Mulher de atitude”, reflete a determinação e o comprometimento das mulheres envolvidas em se apoiarem mutuamente e alcançarem objetivos comuns.