Com torcida discreta, alegretenses assistem vitória do Brasil na Copa

A quinta-feira (24), foi diferente. Marcada pela estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, muitos alegretenses assistiram o primeiro jogo do Brasil.

Horários diferenciados em bancos, lotéricas, repartições publicas e escolas liberando alunos uma hora antes do início da partida, valeu de tudo para prestigiar a seleção do Tite contra a Sérvia.

Sem opção para assistir ao jogo em um local público, o jeito foi assistir no trabalho para aqueles que não foram liberados, ou quem sabe um bar, cafetaria ou até na padaria.

Pouco menos de meia hora antes da bola rolar, o movimento era intenso de de carros e pedestres. O silêncio pairou assim que o jogo iniciou.

Ruas com movimento atípico e pouca gente transitado apontava que as atenções estavam voltada para o jogo em muitos lares.

Mostramos nossas armas. E não são poucas. O Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0, soube superar suas dificuldades em um jogo duro e apresentou ao mundo um padrão de qualidade que nos permite sonhar. Raphinha, Vini Jr., Paquetá e, claro, Richarlison, o Pombo, desequilibraram e fizeram a caminhada aqui no deserto começar da melhor forma possível. Na segunda-feira, uma vitória sobre a Suíça, no Stadium 974, em Doha, já nos coloca nas oitavas.

De maneira discreta e tímida o alegretense comemorou a primeira vitória do Brasil no Catar.