Ruas quase vazias e muitos assistem a estreia da Copa dentro das lojas

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, neste dia 24, mudou a rotina da cidade.

pronto para assistir o jogo

Meia hora antes da estreia da Seleção contra a equipe da Sérvia, as ruas do centro já começaram a ficar vazias. Muitas lojas fecharam e os servidores foram para casa assistir o jogo.

Lojas fechadas

Em algumas empresas, como a de eletrodomésticos, os servidores assistiram a partida de futebol em seus locais de trabalho.

CRBM realiza Escolinha de Trânsito com crianças de Alegrete

Lojas Colombo

Os estudantes e servidores públicos foram liberados, bem antes, para acompanharem a estreia da seleção verde e amarela.

Comércio de Alegrete está no clima verde e amarelo

Torcedores no centro de Alegrete antes do jogo

Muitos nas ruas já amanheceram em clima de Copa vestindo as cores do Brasil. A expectativa para a estréia e de vitória da Seleção contra Sérvia.

vitrines verde e amarelo

E o vendedor ambulante, nas ruas do centro, chamou atenção com as bandeiras e corneta para torcida.

Vendedor ambulante

O próximo jogo do Brasil é dia 28 as 13h contra a Suíça.