Comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada visita Batalhão de Engenharia

O 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld), recebeu a primeira visita do novo Comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada (6ª Bda Inf Bld), Brigada Niederauer.

Em Alegrete, o General de Brigada Marcelo Carvalho Ribeiro e comitiva da 6ª Bda Inf Bld, foram recebidos pelo Comandante da Unidade, Tenente-Coronel Alessandro Pinto Nunes.

Comandante foi recebido pelo Tenente Coronel Alessandro

O General Ribeiro recebeu a tradicional recepção na unidade militar com a guarda de honra na entrada do quartel. Além da formatura geral, foi realizada uma reunião com Oficiais, Subtenentes e Sargentos, seguida de uma visita às instalações.

Material da unidade militar foi apresentado ao General Ribeiro

De acordo com o Tenente Coronel Alessandro, o objetivo dessa primeira visita foi apresentar as peculiaridades do 12º BE Cmb Bld, ao General Ribeiro, que pode verificar pessoalmente a capacidade da tropa e dos meios de Engenharia para apoiar a 6ª Bda Inf Bld no apoio à mobilidade, contra-mobilidade e proteção.

Tropa desfilou para o General Ribeiro

O Comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada aproveitou a oportunidade para dirigir-se à tropa engenheira blindada, enfatizando os principais aspectos de sua Diretriz de Comando. No final da visita recebeu uma homenagem do batalhão das mãos do Tenente Coronel Alessandro.

General falou para o Batalhão

General recebeu homenagem do 12º BE

Fotos e Fonte: 12º BE