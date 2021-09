Infra mantém frente de manutenção nas estradas

A Associação dos Arrozeiros é uma entidade que está sempre atenta as principais demandas da classe dos produtores.

A manutenção dos mais de quatro mil quilômetros de estradas vicinais é uma pauta constante, conforme a presidente Fátima Marchezan. Com as últimas chuvas, ela diz que alguns trechos em localidades do interior ficaram bem ruins.

Estrada dos Pinheiros

Realmente, agora com as últimas chuvas, as estradas pioraram e a Secretaria de Infraestrutura atenta as demandas mantém várias frentes de trabalho no interior.

O secretário Mario Rivelino Soares informa que as máquinas do Parque estão em condições e, atualmente conta com cinco patrolas. As equipes estão em atividades nas seguintes localidades do interior: Pinheiros onde em alguns trechos é feita a drenagem, patrolamento e encascalhamento.

Corredor Sá Brito, Caverá, Silvestre, e Rincão de São Miguel onde as máquinas vão se deslocar.

O trabalho é sempre constante e não para, visto a enorme extensão das estradas do interior de Alegrete.