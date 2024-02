Comandante da BM lidera ação eficaz durante o Carnaval, diminuindo ocorrências em Alegrete

Os números repassados ao PAT apontam uma significativa redução nas ocorrências durante o evento, demonstrando um cenário mais tranquilo e seguro para os foliões.

No ano de 2023, as estatísticas de ocorrências durante a Descida dos Blocos incluíram um total de cinco Termos Circunstanciados (TC), abrangendo prisões relacionadas a arma de fogo (1), arma branca (2), lesão corporal (1) e vias de fato (1). No entanto, em 2024, mesmo com um espaço mais amplo e um grande público, principalmente na última noite com cerca de 6 mil pessoas, o que representa dados de foliões semelhantes aos do ano de 2023, em que os organizadores contabilizaram em torno de 15 mil pessoas, ao total das quatro noites, as ocorrências registradas foram notavelmente menores.

De acordo com os números oficiais, houve apenas dois registros de Termos Circunstanciados durante todo o período festivo. Um deles envolveu desobediência e ocorreu na madrugada de segunda-feira (12), enquanto o outro se relacionou a um caso de lesão corporal no início da manhã de quarta-feira, dia 14.

O Capitão Felipe de Paula Ribeiro, Comandante do 2º Esquadrão da Brigada Militar, esteve à frente das operações durante todos os dias de festividade. Ele destacou a importância da organização prévia da polícia e dos órgãos públicos para o policiamento do evento, bem como o trabalho de inteligência na prevenção de delitos.

“Acredito que o sucesso em reduzir as ocorrências durante a Descida dos Blocos este ano se deve, em grande parte, à coordenação eficaz entre as forças de segurança, assim como citou que em ambos os anos ocorreu o reforço do 6º Batalhão de Choque de Uruguaiana”, afirmou o Capitão Felipe.

Os resultados positivos das ações de segurança durante o Carnaval refletem não apenas o compromisso das autoridades em garantir a ordem pública, mas também a participação ativa da comunidade em comemorar de forma pacífica e responsável. Total de ocorrências, diversas, policiais durante todo o período de Carnaval na cidade em Alegrete: 51 em 2023 e 29 em 2024.