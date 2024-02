Reciclador caminha quilômetros para ganhar menos de 500 reais por mês

A rotina do catador Luis Antônio Nunes de 62 anos é uma mostra do esforço e tenacidade destes trabalhadores. Ele caminha praticamente o dia todo juntando latinhas, garrafas, papelão e vidro para ganhar pouco mais de 400 reais ao mês. O material fica armazenado no pátio da sua casa no bairro Saint Pastous. Tudo é bem organizado e armazenado de forma a facilitar o transbordo até o local que compra o material no bairro Santos Dumont.

O que mais ele encontra no lixo é garrafa pet e para ganhar um real por quilo deste materail precisa juntar cerca de 80 garrafas. O mesmo acontece com latinhas de cerveja em que é necessário cerca de 50 latinhas para receber um real.

O trabalho de todos os recicladores, de Alegrete, é duro no sentido que caminham muito, puxam peso e ganham pouco visto que os valores pagos aos materais para reciclagem é bem baixo. Aqui na cidade, dois locais recebem esses produtos que são embalados e enviados para empresas especilizadas que fazem o reaproveitamento de latas, garrafas vidros, dentre outros