O amor que guia nas caminhadas o esposo que perdeu a visão aos 60 anos

O aposentado Ismael Almeida, que por mais de 15 anos teve um comércio de alimentos na Rua Barão do Amazonas, mesmo sem visão, realiza sua caminhada diária com o auxílio de sua esposa, Laura. Ismael possui um problema congênito chamado retinose pigmentar, uma degeneração progressiva das células da retina, que o fez perder completamente a visão. No entanto, isso não impede que todos os dias, logo pela manhã, eles saiam acompanhados de suas cadelas Malca e Lola para realizar essa atividade física.

Emocionado, Ismael afirma que Laura é a sua vida. “Desde que começou a perder a visão, há mais de 7 anos, ela tem sido minha companheira, e essa caminhada matinal é a única saída que faço”. Ele caminha com uma mão apoiada no ombro dela, enquanto na outra segura as guias das fiéis escudeiras do casal. Eles partem da 4ª quadra da Rua Barão do Amazonas e vão até a Praça dos Patinhos, onde dão duas voltas antes de retornar para casa.

Além da importância da atividade física, chama a atenção a dedicação de Laura, que nunca abandonou o esposo mesmo após a perda de um dos sentidos mais importantes – a visão. “É um compromisso que firmamos, e até aqui Deus tem nos acompanhado. Todos os dias, as cadelas são as primeiras a se animar para fazermos nossa caminhada diária”, ressalta Laura. Nos dias de chuva, eles ficam ansiosos, pois não podem realizar uma atividade que ajuda a todos a terem mais vitalidade e a perder peso, relata Laura.