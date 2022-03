Comandante de Infantaria Blindada visita Batalhão de Engenharia

No último dia 9, o Comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada (6ª Bda Inf Bld), Brigada Niederauer, fez uma visita ao 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld).

O General de Brigada Marcelo Carvalho Ribeiro e a comitiva da 6ª Bda Inf Bld, foram recebidos pelo Comandante da Unidade, Tenente Coronel Alessandro.

Visita à tropa

Além da tradicional recepção da guarda ao quartel, foi feita a guarda de honra, seguida da apresentação dos Comandantes de Companhia.

Guarda em recepção ao comandante de Infantaria

Foi feita uma inspeção dos alojamentos dos Soldados do Efetivo Variável, e demais instalações do Batalhão.

O objetivo a inspeção das instalações, foi conferir as condições dos locais de permanência do Efetivo Variável, a estrutura e a logística montada nos alojamentos da “Tropa Engenheira Blindada” do 12º BE Cmb Bld.

Apresentação das Companhias

O Comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada aproveitou a oportunidade para dirigir-se aos Comandantes de Companhia, enfatizando os principais aspectos de sua Diretriz.

Encontro do general com oficiais do Batalhão

Fotos e Fonte: 12º BE