Vigilante não aceita provocações e, de facão, sai ao encalço do namorado da ex

Indivíduo registrou uma ocorrência contra o companheiro da ex-mulher. O vigilante disse aos policiais que na tarde de sexta-feira, estava trabalhando quando o acusado passou em frente ao seu trabalho e realizou alguns gestos. Depois, teria parado a moto e colocado a mão na cintura como se fosse puxar uma arma. Neste momento, ele pegou um facão e saiu atrás do acusado. De acordo com o vigilante a perseguição ao motociclista, teria sido em razão de que estaria a caminho da Delegacia de Polícia para registrar a situação.

O homem ressalta que está com um processo de separação de bens(casa) na justiça e esse seria o motivo da rivalidade entre as partes. Pois a ex-mulher e o atual companheiro estariam buscando ficar com 100% do imóvel, disse o vigilante.