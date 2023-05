Comandante do 12º BE Cmb esclarece fatos sobre possíveis agressões a militar que desapareceu há 10 dias

Denúncias de que um jovem militar que servia no 12º BE Cmb Bld teria sofrido agressões no quartel militar e teria ficado com o corpo cheio de hamatonas, foram esclarecidos pelo comando da Unidade Militar de Alegrete. Também há relatos de que oficiais do desse quartel teriam enviado áudios à mãe do soldado com ameaças à integridae física do rapaz. Ele acabou fugindo, há 10 dias da unidade militar em notícia, anterior do PAT, e acabou sendo encontrado no Chuí, Sul do Estado.

Diante da repercussão do fato, o comandante do 12º BE Cmb Bld, Tenente Coronel Miguel Angelo Dalcin, emitiu nota sobre o ocorrido. Considerando os pedidos de esclarecimentos sobre supostas irregularidades quanto à prática de tortura por militares do efetivo profissional do 12º BE Cmb Bld, o Comando da Unidade informa o seguinte: a situação teve origem na ausência do Sd L.X, da 1ª Cia e Cmb Bld. O último dia que o militar cumpriu expediente neste Batalhão foi no último dia 20 de abril, de acordo com o comandante. E de que ele estava ciente que o acampamento da instrução individual básica começaria no início do dia 24 de abril (segunda-feira). Nesta data, o soldado não se apresentou ao quartel e, à partir do dia 25, começou a contagem do prazo para a sua possível deserção, que expira nesta quarta-feira, à meia-noite.

Na noite do dia 2 de maio, recebemos a informação de que estaria sendo divulgada em, no mínimo, 3 (três) perfis jornalísticos do município de Alegrete, a notícia de que o Soldado X, do efetivo variável de 2023, teria sofrido agressões físicas dentro desta Unidade Militar, o que teria motivado seu desaparecimento.

A mãe do Soldado teria entrado em contato com alguns blogueiros do município, informando que o seu filho não havia retornado ao 12º BE Cmb Bld, por medo de sofrer retaliações. Nas notícias foram colocadas fotos do corpo do militar com diversos hematomas, os quais teriam sido causados por agressões feitas ao militar, supostamente, dentro do quartel. Tal fato não foi esclarecido, até o momento, devido à ausência do militar.

Foi veiculado também que o Setor de Aprovisionamento do Batalhão estaria infestado de ratos. Sobre isto, cabe esclarecer que o último procedimento de dedetização/desratização foi feito no mês de março do corrente ano e, adicionalmente, está agendado um reforço desse procedimento para a semana que vem, tudo com o

objetivo de zelar pelos cuidados diários com a limpeza e a higiene do local.

Em consequência do exposto, o Comando do Batalhão irá instaurar um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar o caso em tela. A nota é assinada, neste dia 3, pelo Comandante do 12º BE Cmb Bld, Tenente Coronel, Miguel Angelo Guteres Dalcin.