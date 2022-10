Começa 1º turno de votação em Alegrete

Um domingo de tempo bom em que muitos saíram bem cedo para votar e depois aproveitar o resto do dia. E, logo no início da votação, muitas seções com o maior número de eleitores, em Alegrete, já estavam com filas.

Uma das maiores eleições do mundo com 156, 4 milhões de eleitores é marcada pela polaridade que, de certa forma, divide o país. Neste pleito, escolhe- se presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais.

Não é permitido, por lei, levar celular, máquina fotográficas ou filmadoras as seções eleitorais. E para votar é preciso título ou documento com foto.

Alegrete tem 193 seções eleitorais e 58.455 mil pessoas aptas a votar na eleição, deste domingo, aqui no Município.

Na escola Urcamp, o movimento é bem intenso desde às 8h. De acordo com o Juiz Eleitoral, Rafael Echevarria Borba, às 6h ocorreu o trabalho de autenticidade e integridade das urnas e Alegrete foi sorteada. O ato ocorreu na Escola Tancredo Neves.

O Juiz Eleitoral chegou na Urcamp por volta das 8h12 min e votou na seção 130, as 8h35min. Até então, o pleito ocorre sem incidentes.