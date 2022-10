Safra 2022/2023: redução na área plantada de arroz e aumento na soja

A área estimada para a lavoura de arroz é de 862.498 hectares, uma redução, em torno de 10%, ou quase 95 mil hectares, em relação à safra passada.

A redução maior será na Fronteira Oeste, com a estimativa de 25,3 mil hectares. Comparado com o ano anterior onde atingiu 284,654 de área semeada, para a safra 2022/2023 a projeção é de 259.321.

O destaque fica para a Zona Sul, que deverá reduzir 13,8%, 22, 3 mil hectares.

Em relação à soja, a estimativa é um incremento de área, próximo a 20%, com aumento de 83 mil hectares, sobre a safra passada, devendo totalizar 505 mil hectares.

O maior incremento de área será na será na Fronteira Oeste, com incremento de 42% sobre a área anterior. Na safra 2021/2022, a Fronteira foi responsável por semear uma área totalizada em 43.426, já em 2022/2023 a intenção é chegar em 61.688.

A relação entre a redução (arroz) e o incremento (soja) indica um expressivo percentual de substituição de uma cultura pela outra. como tem se verificado, gradualmente nos últimos anos no Rio Grande do Sul, nas áreas de várzea.

As projeções de redução no arroz e de incremento na soja, ainda que preliminarmente, confirmam as expectativas, e atestam a situação das duas culturas, com extremos aumentos nos custos de produção, mas principalmente, pela baixa rentabilidade da orizicultura e a imperiosa necessidade e vantagens da rotação de culturas na várzea.

Abaixo segue os quadros projetados para as duas culturas.

Os dados são fontes do Irga e Emater, que cravaram números iguais para a intenção de plantio dos agricultores para safra de arroz 2022/2023.

Fotos: Nilton Oliveira