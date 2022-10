Eleitora com 82 anos da exemplo de cidadania em Alegrete

A eleição é um dia realmente diferenciado, porque milhões de pessoas exercem o direito do voto no país com a maior costa da América e com formação de várias etnias.

E tem os que mesmo com avançada idade que não precisam mais votar, preferem não se omitir é ir às urnas.

Sivia Dias de Freitas, de 82 anos, acompanhada de um familiar votou na sessão 84 na escola Demétrio Ribeiro. Ela mostra feliz o seu documento após sair da cabine.

Alegrete tem 193 sessoes e 55.455 mil eleitores aptos a votar.

A votação acontece até as 17h, sendo os maiores colégios eleitorais de Alegrete:Oswaldo Aranha, Urcamp, escola Lauro Dornelles, Emilio Zuneda e Demétrio Ribeiro.