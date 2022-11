Comemore o aniversário da Clínica ATENDVET com promoções especiais

No mês que a Clínica Veterinária ATENDVET completa Dez Anos, a cada semana uma promoção especial é lançada.

Pensando no bem-estar e saúde do seu pet, a equipe ATENDVET preparou para essa semana a promoção “Ganhe um vermífugo no banho e tosa”, válida até o próximo sábado, dia 19 de novembro.

O objetivo é conscientizar os tutores da importância do banho e tosa para a saúde e higiente dos seus pets, sendo um hábito necessário para prevenir a presença de fungos e bactérias, além de ajudar a controlar a oleosidade natural dos pelos e um cuidado especial com a pele, ouvidos, dentes e unhas.

Na Clínica Veterinária ATENDVET, a responsável é a esteticista Quelen Furquim, que realiza os procedimentos com os cuidados necessários para que os animaizinhos sintam-se acolhidos e seguros e ganhando a confiança dos tutores.

Profissionais:

Flávia Machado Leite – Médica Veterinária;

Lucas de Freitas Hernandez – Médico Veterinário

Milena de Souza Bianchi – Médica Veterinária;

Natielly Zacarias Dorneles – Médica Veterinária;

Clínica Veterinária ATENDVET está localizada na rua Joaquim Nabuco, 107 – frente à Rede Vivo.

Telefone: 55 3421 2294

Celular e Whatsapp: 55 9 99737584 ( Plantão 24h de sobreaviso)

Facebook: Atendvet Veterinária

Instagram: atendvetveterinária

