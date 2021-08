Comerciante é levado à DP por abrir estabelecimento com interdição temporária

Comerciante foi conduzido pela polícia civil até a Delegacia de Polícia de Alegrete por descumprimento e desrespeito ao auto de interdição.

Conforme ocorrência policial, durante o trabalho realizado pela equipe de fiscalização integrada no combate à pandemia, o estabelecimento comercial situado na rua Visconde de Tamandaré foi autuado e interditado por descumprimento às normas conforme Decreto Municipal.

Mesmo com a interdição que determinava a suspensão temporária do Alvará por sete dias, o comerciante permaneceu com o estabelecimento aberto, ignorando o lacre de interdição afixado na porta do bar.

O comerciante aceitou comparecer em audiência permanecendo em silêncio durante o registro da ocorrência.