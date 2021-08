A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) realiza, nos dias 23 e 24 de agosto, a inauguração de prédios e usinas fotovoltaicas nos campi Alegrete, São Borja, Itaqui e Uruguaiana.

No Campus Alegrete, a cerimônia de inauguração da Usina Fotovoltaica será realizada às 15h do dia 24 de agosto. O valor investido na Unidade é de R$ 367.892,00, oriundo do TED de 2019. Com a economia gerada a partir da instalação dos sistemas, estima-se a redução no custeio da Universidade. Atualmente, cerca de 10% do custeio discricionário são para as despesas com energia elétrica.

Em São Borja, serão inaugurados o Prédio Acadêmico III e a Usina Fotovoltaica, no dia 23 de agosto, às 9h. O Prédio Acadêmico III possui três andares: o primeiro abrigará a biblioteca; no segundo ficarão as salas das coordenações dos cursos de Geografia e História – EaD, de tutores, de professores do curso de Direito, além de espaços para os cursos de pós-graduação e o Núcleo de Práticas Jurídicas; o último andar será destinado às salas de aula. A área total construída é de 2.685 metros quadrados, com investimento total de aproximadamente R$ 3 milhões. O valor investido no sistema de microgeração de energia fotovoltaica, no Campus São Borja, foi de R$ 588.627, 20, que consiste na instalação de cinco módulos no Campus I e três módulos no Campus II. Conforme a Pró-Reitoria de Planejamento e Infraestrutura (Proplan), estima-se que a economia gerada pelo sistema será entre 10% e 20% dos custos com energia elétrica.

No Campus Itaqui, a inauguração da Usina Fotovoltaica ocorre no dia 23 de agosto, às 15h. O valor total investido na instalação de cinco módulos do sistema de microgeração de energia fotovoltaica foi de R$ 294.313,60. A obra é proveniente de um TED específico de apoio a eficiência energética recebido no final de 2019, no valor de R$ 1.808.989,60, que beneficiará também os campi Alegrete, Bagé, Dom Pedrito e São Borja, visando economicidade para a Unipampa, práticas acadêmicas e a possibilidade de desenvolvimento tecnológico. Além disso, a instalação das usinas vai ao encontro do compromisso institucional com a sustentabilidade, conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

Em Uruguaiana, a inauguração do Laboratório de Anatomia Humana e da Usina Fotovoltaica ocorrerá no dia 24 de agosto, às 9h. O Laboratório tem área total construída de 305,87 metros quadrados e visa qualificar as instalações dos cursos da área da saúde do campus e das disciplinas ligadas à anatomia humana. O valor total investido foi de R$ 980.416,08. A Usina Fotovoltaica do Campus Uruguaiana é proveniente de um TED específico de apoio a eficiência energética recebido no final de 2020 no valor de R$ 975.950,00 que tinha por objetivo a aquisição de módulos de microgeração de energia elétrica empregando o Sistema Fotovoltaico para a Unipampa, com potência de aproximadamente 50kWp (50 000 Watts pico) cada, contemplando também os campi de Caçapava do Sul, Jaguarão, São Gabriel e Santana do Livramento. O valor investido em Uruguaiana foi de R$ 194.990,00.