Quem costuma presentear crianças e adultos nesta data encontra uma variedade de opções, que vão desde bombons, barras de chocolate e os tradicionais ovos de Páscoa até outros tipos de presentes, como roupas e perfumes.

Segundo o Sindicato dos Comerciários de Alegrete, as lojas funcionarão das 14h às 20h. Já os mercados seguem com seus horários habituais e, no domingo, atenderão a comunidade pela manhã.