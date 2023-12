Comércio abriu no feriado e registrou bom movimento

O feriado da Padroeira do município de Alegrete, dedicado à Nossa Senhora da Conceição, foi marcado por uma movimentação intensa no comércio local. Em uma sexta-feira(8), atípica de feriado, o cenário era de portas abertas e estabelecimentos cheios de consumidores em busca de oportunidades.

Conversamos com diversos comerciantes da região, que destacaram a expectativa gerada pelo pagamento da parcela do 13º salário e o fato de muitas pessoas já terem recebido seus salários. Essa conjuntura criou um ambiente propício para o aumento do movimento nas lojas, impulsionando a atividade econômica local.

O estacionamento tornou-se um campo de batalha, refletindo a alta demanda de consumidores ávidos por boas oportunidades. Nas ruas centrais, as opções de compras eram diversificadas, abrangendo desde eletrônicos até confecções e calçados. A aposentada Jussara Carrício, que estava fazendo um levantamento de lembrancinhas para seus cinco netos, ressaltou a importância desse período para reunir a família. Ela mencionou que, devido à chegada de dois filhos de Porto Alegrete e um de Caxias do Sul, a troca de forro de cama também se tornou uma tradição, visando tornar o lar mais acolhedor.

Jovens como Luana e Marcele Rosado buscavam não apenas presentes, mas também os looks ideais para as festas de fim de ano. As primas estavam em uma missão especial: encontrar o vestido perfeito para uma formatura.

Outro destaque foram Rosana e Gerson Estivalet, um casal que, após três anos de relacionamento, decidiram dar um passo significativo em sua trajetória: morar juntos. Em busca de um refrigerador para o novo apartamento, eles compartilharam a decisão de conquistar independência, deixando a casa dos pais. Rosana destacou que, apesar das escovas de dentes já estarem compartilhadas, a mudança simboliza uma nova etapa na vida a dois.

Os alegretenses “inundaram” as ruas, aproveitando a temperatura agradável e a variedade de opções oferecidas pelos estabelecimentos. O sorriso e a confiança visíveis nos comerciantes foram fatores atrativos adicionais, destacando o sucesso da Black Friday neste ano. Muitos estabelecimentos relataram um aumento de aproximadamente 30% nas vendas em comparação ao ano anterior.

As lojas estenderam seu horário de funcionamento, das 14h às 20h, proporcionando aos consumidores mais tempo para explorar as ofertas. A segurança no centro e em pontos estratégicos está reforçada pela operação Papai Noel da Brigada Militar, que intensificou a circulação de viaturas. Além do policiamento ostensivo, a PATRAM e o Comando Rodoviário da Brigada Militar também se integraram à operação de fim de ano, garantindo um ambiente seguro e tranquilo para os moradores de Alegrete.