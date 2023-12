Na Feira de Adoção muitos animais ganharam um novo lar

Share on Email

Cuidar dos animais e protegê-los é uma responsabilidade compartilhada pela comunidade, e essa preocupação ganhou destaque na tarde de ontem (8) na rua Euclides Lisboa, Cidade Alta, próximo à Caixa d’água da CORSAN, durante a realização da 1ª Feira de Adoção promovida pela ONG OPAA.

A iniciativa contou com a presença de cães do canil municipal, um pula-pula e a participação do Papai Noel como atrativos. Os visitantes puderam conhecer o trabalho da ONG, bem como se aproximar de animais, a maioria deles resgatados em condições delicadas, demandando cuidados veterinários, vacinação e alimentação.

Após a feira, a presidente da ONG OPAA, Nara Leite, e voluntárias dirigiram-se à Casa de Repouso Ary Paim, onde cinco cães foram doados, ressaltando o benefício comprovado dos animais na saúde, especialmente em ambientes de convivência como casas de repouso.

Além de proporcionar momentos marcantes, a atuação da ONG OPAA em Alegrete revela sua importância ao resgatar e cuidar de animais em situações adversas. A feira de adoção não apenas busca lares amorosos para esses animais, mas também destaca a relevância do bem-estar animal na sociedade.

Para apoiar a causa, camisetas estão à venda por R$60,00 na Rua Dr. Quintana, 120, e na Loja Mundo + Animal, localizada na Av. Assis Brasil, 1471. Para mais informações, é possível contatar a ONG OPAA pelo número 55 99661-3696.