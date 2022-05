Comércio registra bom movimento para o Dia das Mães

Share on Email

Domingo comemoramos o Dia da Mães, a data que mais vende no comércio depois do Natal.

As lojas se enfeitam e mostram em suas vitrines que não devemos esquecer as pessoas mais importantes de nossas vidas- as mães.

Algumas vitrines se enfeitaram para o Dia das Mães

Dentre os presentes mais procurados estão perfumes e roupas. Nas ruas um movimento considerável de quem saiu em busca do presente às mães.

Movimento nas ruas de Alegrete

A maioria já sabe o que comprar, porque dizem que para as que mais amam e conhecem, não podem errar.

E neste universo de ofertas de presentes temos produtos a partir de 30 reais que, com certeza, farão qualquer mãe feliz.

Neste sábado de manhã, o movimento nas lojas foi ainda maior em Alegrete, porque sempre têm os que deixam para a última hora.