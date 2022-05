Rodeio do Durasnal vai agitar 3º subdistrito neste final de semana

Inicia nesta sexta-feira (6), e se estende até domingo (8), a 33ª edição do CTG Oswaldo Aranha no 3º subdistrito de Alegrete.

Tradicionalmente realizado no verão, desta vez por conta da pandemia o evento retorna depois de dois anos com força total.

O CTG Oswaldo Aranha conta com uma excelente infraestrutura para rodeios, com a pista iluminada e aprovada pelo MTG, área para acampamentos e ampla sede social, espaços que passaram por um grande investimento em reformas, após dois anos sem a realização do evento.

A patroa Glaubia Jaques juntamente com integrantes da patronagem trabalharam forte para oferecer comodidade aos visitantes.

“Além do culto às tradições gaúchas, o Rodeio do CTG Oswaldo Aranha proporciona cultura, lazer e oportunidades de renda para pessoas que são contratadas para trabalhar no evento, e colocam suas bancas para vender produtos alimentícios e vestuário, além de movimentar o turismo e o comércio de artigos para o gaúcho”, destaca Glaubia.

Evento deve receber um grande público a partir desta sexta

A farta programação inclui concursos de culinária, artesanato e artístico. A abertura será nesta sexta com o hasteamento das bandeiras e na parte da tarde iniciam as provas campeiras (veja programação completa). Um dos destaques da programação será o 7º Duelo Rainha do Laço. O baile no sábado fica por conta do Grupo Gaitaço Tchê que promete animar a festa.

Confira os horários das provas

No sábado haverá transporte gratuito para o baile saindo às 21hs do Arco, Praça Nova, Dr Lauro, Rodoviária, Butecao do Morais e Avenida República Rio Grandense.

Já no domingo ė o mesmo itinerário com saída às 8hs do arco com passagem R$24(ida e volta), e retorno às 18h.

De hoje a domingo, o CTG Oswaldo Aranha recebe centenas de pessoas que lotam a área de acampamento e participam das provas artísticas e campeiras.

O rodeio Crioulo do CTG Oswaldo Aranha faz parte do calendário de eventos do Estado do RS e tem sua data oficial em março. Porém, devido a pandemia e a estiagem que assolou o município, não foi possível realizar.

Arena de rodeios está preparada para as provas campeiras

“Estamos confiantes de que faremos um grande Rodeio, porque o culto às nossas tradições e costumes são marcantes em Alegrete e tem muitos que gostam e esperam por esta festa tradicional, diz a patroa do CTG”.

Foto: CTG Oswaldo Aranha