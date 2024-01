Comércio registra ótimas vendas de ar-condicionado na primeira quinzena de janeiro

O verão, estação costumeiramente muito quente, teve seu início no último dia 22/12. Acontece que com avançar da estação, diversos clientes procuram adquirir aparelhos de ar-condicionado para não passar muito calor durante o período mais quente do ano.

A reportagem do PAT foi às ruas e entrevistou alguns comerciantes sobre como está a procura pelo equipamento. A resposta foi praticamente unânime; ” estamos vendendo muito, pois, esse verão promete ser um dos mais quentes dos últimos tempos”.

O gerente comercial de uma das empresas, ressaltou que hoje em dia ter ar-condicionado não é ostentar um artigo de luxo, e sim uma necessidade natural para mais conforto. Também referendou que os valores estão mais acessíveis em relação a anos anteriores e por isso a procura está ainda maior.

Outro gestor de uma empresa de eletrodomésticos salientou que a procura foi maior no mês de dezembro, pórem, num comparativo com o outro período a redução foi de 10%. “Os alegretenses estão procurando, saíram alguns vídeos na internet sobre o custo do produto em uma hora de uso e isso não pesou no bolso das pessoas”, disse.