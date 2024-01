Família dá exemplo de superação e vence dificuldades vendendo panchos

Share on Email

Júlio César Alves viu sua vida tomar um novo rumo quando, devido a problemas delicados de saúde, teve que deixar seu emprego. Com ele em casa, sua esposa, Cássia Roberta Rosa, que desempenhava funções como cuidadora e manicure, tornou-se a única fonte de renda do casal. A situação financeira, no entanto, tornou-se desafiadora, levando-os a buscar alternativas para aumentar o sustento da família.

Diante desse cenário, o casal decidiu explorar seus talentos culinários e empreender na produção de panchos. No entanto, o início dessa jornada foi marcado por obstáculos, principalmente a falta de materiais essenciais para a empreitada. Contando com o apoio do sobrinho Ueligton Petrocelli, que também enfrentava o desemprego, a família superou a falta de recursos ao confeccionar um balcão improvisado para a realização dos lanches.

Cássia Roberta recorda, de maneira descontraída, que até mesmo as madeiras para a construção do balcão foram adquiridas de forma parcelada, evidenciando o esforço empregado para concretizar o sonho. Os demais itens necessários foram adquiridos de segunda mão, demandando perseverança e dedicação. Nada foi fácil nessa jornada desafiadora.

Assim, com determinação, iniciaram a produção dos panchos, conquistando uma clientela fiel. A qualidade e o preço acessível dos lanches contribuíram para o sucesso nas vendas, consolidando a presença dos empreendedores no mercado local.

O próximo capítulo dessa história surpreendente se desenrolou quando um amigo decidiu vender seu carrinho de pancho por um valor acessível. Essa oportunidade fortaleceu ainda mais o sonho da família. A fé, união e determinação tornaram-se pilares fundamentais na conquista gradativa de cada etapa.

Júlio, Cássia e Ueligton, agora formando uma equipe dedicada, oferecem não apenas saborosos panchos, mas também um atendimento de excelência. Eles expressam gratidão pelo apoio e carinho recebidos, reconhecendo que, aos poucos, tudo se conquista quando há fé, união e determinação.