Comércio registrou bom movimento no fim de semana por conta do Dia da Criança

Algumas lojas abriram no domingo(10), em Alegrete.

De acordo a gerente de uma empresa que faz parte de uma rede, a venda foi muito positiva. As lojas, na maioria das que abriram, fizeram um horário durante à tarde, das 14h às 16h.

A reportagem do PAT fez alguns registros por volta das 17h30min, neste momento, o “agito” já estava mais calmo e não havia congestionamentos nas vagas e também o número de pessoas, era mais reduzido. Já no sábado à tarde, o congestionamento, em algumas ruas principais era bem intenso.

Este último domingo foi ante véspera do Dia das Crianças e, como sempre, algumas famílias optaram por realizarem suas compras. Entretanto, diante do Feriado de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, ser na terça-feira(12), algumas pessoas também saíram da cidade e vão desfrutar de um Feriadão, retornando apenas na quarta-feira. Isso também, pode ter sido um dos motivos que muitas empresas, pelo menos na Rua Dos Andradas, optaram por permanecerem com as portas fechadas.

Neste dia 12 de outubro é feriado nacional em homenagem à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nos serviços da Prefeitura de Alegrete e órgãos públicos estaduais e federais na próxima segunda- feira é ponto facultativo, com exceção da coleta de lixo.

Em relação aos mercados, a presidente do Sindicato dos Comerciários, Elaine Muller informa que, no feriado vão abrir das 8h às 13h.

A Igreja Matriz de Alegrete vai realizar o cenáculo Com Maria Dentro do Templo, às 15h`. Depois será celebrada uma missa que inicia às 18h em honra à Padroeira do Brasil. Mesmo sendo liberado a capacidade da igreja em 50%, quem for participar do Cenáculo deve obedecer os protocolos de saúde, porque ainda estamos em pandemia.