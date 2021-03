Comissão aguarda retorno sobre fechamento de agência do Banrisul

Compartilhe















A notícia de que agência do Banrisul da Avenida Assis Brasil vai fechar mobilizou lideranças locais, no sentido de mostrar que o serviço é importante e necessário para a Cidade Alta.

O prefeito manifestou seu apoio dizendo ser parceiro dessa cruzada, porque não se pode concordar com o fechamento de uma agência que vai sobrecarregar a agência central do banco.

O vereador Moisés Fontoura informa que a comissão, que trata do assunto, enviou documento à Casa Civil com o pleito de Alegrete e aguarda retorno.

A presidente do Sindicato dos Bancários, Cláudia Casarotto, alertou para o pouco espaço de tempo que a comissão que trata do assunto dispõe já que a data de fechamento da agência é para o dia 20 de março. Disse a presidência que por incrível que pareça não se sabe o real motivo do fechamento, mas acredita que não é por questão de lucratividade da agência.

Ao relatar sobre a decisão da direção do Banrisul de fechar a agência, o diretor do Sindicato dos Bancários, Carlos Augusto Rocha, foi enfático ao afirmar que se trata de uma questão ideológica e política no arcabouço da privatização. “É decisão de governo de retirar o banco do mercado e fortalecer o setor privado”, acrescentou. Disse Rocha que a agência tem sete anos, com 3,4 mil contas ativas e o fechamento vai trazer problemas muito sérios de ordem sanitária e econômica, devido a aglomeração. Serão sérios transtornos para o comércio e clientes da cidade alta onde moram mais de 15 mil pessoas. “A cidade Alta é uma cidade dentro de Alegrete”, comparou.

Moises Fontoura diz que em plena pandemia, fechar uma agência com mais de três mil clientes vai sobrecarregar a agência central, o que não é admissível, ponderou.