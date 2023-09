Comissão analisa notas dos 700 mil reais gastos pela Assercal na obra dos camarotes

A prestação de contas de onde foi gasto o valor da primeira parcela de 700 mil reais, repassado pela Prefeitura à Assercal para a construção dos camarotes de cimento na Avenida Inácio Campos de Menezes, passados 6 meses desde a realização da festa popular em março passado, ainda não se tem com clareza de como foi investido esse valor que, inicialmente, seria destinado à construção dos camarotes. Nem mesmo a Câmara de Vereadores recebeu o relatório sobre essa prestação de contas, de acordo com o vereador Itamar Rodriguez. A obra ficou inacabada, e, na verdade, boa parte virou escombros e até o momento nada de oficial foi divulgado sobre esse valor. Para que o Carnaval fosse realizado, em 2023, depois do primeiro repasse, a Prefeitura teve que liberar mais 352 mil à Assercal sob uma nova direção. Esse valor foi utilizado para pagar arquibancadas móveis, som, iluminação e jurados. Essa quantia já teve a prestação de contas efetuada, de acordo com Vado Mendonça que integra a comissão que assumiu a entidade, desde que Gilson Vaucher foi afastado.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Finanças e foi informada que os documentos (notas) relativos aos 700 mil estão sendo analisados por uma comissão. O Secretário de Educação, Rui Alexandre Medeiros, informa que a comissão está analisando a prestação de contas. São dois volumes de notas a serem analisados e contabilizados. – O certo é que o plano de trabalho apresentado pela Assercal não foi cumprido, pois os camarotes não foram concluídos, mas estamos cumprindo todos os ritos e depois de receber o relatório da comissão iremos encaminhar para as providências devidas”, salientou Medeiros. Ele confirmou que quem deve terminar aquela obra é a Assercal.