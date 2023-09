Homem é preso por violência doméstica no Bairro Nilo Gonçalves

Share on Email

Uma guarnição da Brigada Militar se deslocou até o Bairro Nilo Soares Gonçalves, Zona Leste de Alegrete, em resposta a uma ocorrência de violência doméstica. A vítima, de 25 anos, relatou ter sido agredida fisicamente e ameaçada por seu companheiro, de 23 anos.

De acordo com informações, o homem foi localizado ainda no interior da residência e imediatamente preso. Tanto a vítima quanto o acusado foram encaminhados até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Alegrete, onde a delegada de plantão tomou as medidas cabíveis.

Após depoimento da vítima, a Delegada determinou a autuação em flagrante do acusado pelas acusações de agressão física e ameaça, condutas que configuram crimes de violência doméstica.