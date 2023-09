Cavalgada da Chama Crioula está a 30km das Três Divisas

Share on Email

Depois de 20 dias de cavalgada, o grupo de cavalarianos da 4ª Região Tradicionalista se aproxima do Marco da Três Divisas, de onde chegam no dia 11 de setembro e dali a chama crioula vai ser distribuída aos representantes de CTGs das cidades de Alegrete, Uruguaiana, Quaraí e Barra do Quaraí que seguem em cavalgada até o dia 13 de setembro, aos seus municípios, quando inicia oficialmente a Semana dos Festejos Farroupilha de 2023.

Marcial Junior que lidera os cavalarianos, neste momento, explica que o grupo está a pouco mais de 30km do Marco das Três Divisas. -Nós enfrentamos tempo de chuva severa ao longo deste trajeto e poupamos nossos cavalos que sentiram bastante, explica. Devido a isso fazem uma parada, na média, de um dia em cada local.

Um destaque, neste dia 8 de setembro, foi de que o prefeito Márcio Fonseca do Amaral se integrou ao grupo, e cavalgou durante todo o dia desta sexta-feira (8) junto aos cavalarianos que conduzem a chama crioula desde o Município de Cristal onde foi gerada no último dia 20 de agosto .