Comissão de Finanças da Câmara vai aos bairros ouvir sugestões sobre Lei orçamentária

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A comissão de orçamento e finanças da Câmara de Vereadores realizou uma audiência na Câmara e agora fará duas descentralizadas, nos bairros, para que os moradores possam sugerir e debater a respeito da LOA- Lei Orçamentária Anual que está no Legislativo.

Neste dia 22 pela manhã, às 10h a Comissão de Orçamento da Câmara estará na Escola Marcelo Faraco – no bairro Nova Brasília.

E a pedido de cinco bairros da Zona Sul, no próximo dia 28, será realizado uma reunião com a comissão de orçamento da Câmara de Vereadores na sede do bairro Piola às 19h.