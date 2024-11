Kellen Iung assume coordenação da 4ª Região Tradicionalista

A escolha de Kellen foi uma determinação do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) do Rio Grande do Sul. Desde a última quinta-feira(14), a nova coordenadora tem se inteirado das atividades e agora busca as atas e a documentação necessária para iniciar as diretrizes de trabalho. Ele assumiu no lugar de Jaime Vieira de Quaraí.

Ligada à cultura e tradição gaúcha desde 1989, Kellen dançou por 20 anos, participando de eventos como o Fegart e o Enart. Ao longo de sua trajetória, conquistou importantes resultados, incluindo o vice-campeonato em 1999 e o quarto lugar em 2000, além de outros títulos.

Casada com Márcio Marcelo Iung e mãe de Antonella Castilho Iung, estudante e prenda, Kellen é a nova coordenadora da 4ª RT, que abrange os municípios de Alegrete, Uruguaiana, Quaraí e Barra do Quaraí. Ela se declara apaixonada pelo maior movimento organizado do mundo, que trabalha para preservar os valores, costumes e a cultura gaúcha.