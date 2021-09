Como a primavera pode afetar a saúde

A primavera teve início nessa quarta-feira, 22, no Hemisfério Sul do globo. Por mais que seja a época mais florida do ano, a troca brusca de temperatura (com clima quente frio em um mesmo dia) característica da estação e a maior polinização geram muitos impactos para o organismo, intensificando as alergias respiratórias, como rinite e conjuntivite sazonal.

Geralmente, a primavera é uma estação de clima quente e com poucas chuvas, conforme vai se aproximando do verão. Neste ano, porém, a expectativa é de chuvas irregulares e uma temporada mais fria e seca aqui na região Sul. Isso se dá pelos impactos do fenômeno La Niña, que é um evento climático natural que ocorre devido às mudanças de temperaturas nas águas do Oceano Pacífico.

As alergias mais comuns nessa estação são a rinite, faringite, laringite, bronquite e asma; e a reação alérgica é uma resposta imediata às mudanças de temperatura. O sistema respiratório é muito sensível, então quando a umidade do ar está muito baixa, os sintomas costumam aparecer rapidamente, muitas vezes até no mesmo dia. Ressecamento das mucosas, sangramento nasal, formação de crosta e desenvolvimento de gripe e resfriado são algumas das principais reações.

É importante adotar alguns hábitos que podem fazer a diferença e evitar algumas crises, como beber muita água, já que ajuda no trato respiratório. Mas também: lavar o nariz com solução salina todos os dias, evitar alimentos ultraprocessados que debilitam o sistema imune e dar preferência a alimentos frescos. Além de acompanhar a previsão do tempo para usar roupas de acordo com o clima.

Além disso, na primavera há um aumento de raios ultravioleta e o clima seco pode causar ressecamento na pele. Por isso, é importante redobrar os cuidados, usando o filtro solar de maneira adequada e se mantendo hidratado.

Por Martina Santos