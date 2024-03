Grande público foi ao Centro Cultural apoiar Matteus em mais um paredão

Na noite de ontem(26), o Centro Cultural de Alegrete se tornou o ponto de encontro para muitos moradores que se reuniram para acompanhar o desfecho do segundo paredão envolvendo o participante local, Matteus Amaral, no Big Brother Brasil 24.

O paredão, que contou com a presença de Matteus, MC Bin Laden, Davi Brito e Leidy Elin, teve um desfecho marcante. Leidy Elin foi a 14ª eliminada do BBB 24, deixando o reality com 88,33% da média dos votos para sair. Davi ficou em terceiro lugar com 6,76% dos votos, seguido por MC Bin Laden, com 3,84% da média. Matteus, por sua vez, recebeu o menor percentual de votos para sair, com 1,07%.

O espaço em frente ao Centro Cultural se transformou em um local de confraternização, com diversas famílias trazendo suas próprias cadeiras e chimarrão para acompanhar o resultado do paredão em uma celebração comunitária.

Entre os presentes, estavam figuras como Vó Neuza França, que trouxe seus deliciosos pãezinhos para vender, a mãe Luciane Amaral, que optou por ficar em Alegrete em vez de ir ao Rio de Janeiro para acompanhar a manifestação de apoio ao filho. Além disso, o padrasto Luciano Ibirocai, o irmão Luan, visivelmente emocionado, e os responsáveis pelas redes sociais de Matteus, Miguel e Oswaldo Ferrari, estavam presentes. Todos expressaram profunda gratidão pelo apoio e carinho recebidos da comunidade.

Ibirocai cumpriu a promessa feita anteriormente e entregou uma ovelha, sorteada em duas metades entre os presentes. Além disso, houve apresentações de Daniel e Vanusa, Luana Severo, Thiano e Vini, assim como, sorteios de brindes para animar ainda mais a noite.

A mateada em apoio a Matteus foi mais um exemplo da união e solidariedade da comunidade de Alegrete, que demonstrou todo seu carinho pelo participante do BBB 24. Apresentação Giovane Moraes.