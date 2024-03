Da Irlanda ao Alegrete: a saga dos jovens gaúchos por trás da pizzaria itinerante

A Forneria 55, como foi batizada a empreitada, tem conquistado paladares por onde passa, trazendo consigo não apenas o sabor da Itália, mas também uma história de empreendedorismo e perseverança.

A ideia surgiu enquanto ambos residiam em Dublin, na Irlanda. Tainan, então estudante de engenharia agrícola na Unipampa, onde foi colega do conterrâneo, hoje, BBB Matteus Amaral, decidiu embarcar em um intercâmbio. Chegando à capital irlandesa, encontrou trabalho como lavador de pratos em uma renomada pizzaria local. Com o tempo, sua dedicação o levou à gerência, mas seu desejo de seguir no ramo e confeccionar pizzas o impulsionou a ir além.

Enquanto isso, Guilherme, formado em engenharia de produção, também estava na Irlanda, trabalhando em empresas do ramo automotivo. Foi convencido por Tainan a juntar-se à empreitada, começando também como lavador de pratos e, posteriormente, tornando-se pizzaiolo. Juntos, eles se tornaram mestres na arte de fazer pizzas.

Após anos longe de casa, Tainan, 5 anos, e Guilherme quase 20 meses, adquirindo conhecimento e experiência, decidiram retornar ao Brasil. Em Santa Catarina, deram início ao sonho que se tornaria a Forneria 55. Com um forno a lenha, duas geladeiras e uma mesa, além de ingredientes importados da Itália, eles começaram a transformar o sonho em realidade.

O segundo desafio foi enfrentado no Rodeio Conesul, em Santa Maria, e posteriormente participaram do Festival da Linguiça em Alegrete. O segredo do sucesso está na massa, preparada dois dias antes, leve e saborosa, que não deixa a sensação de estufamento. Os sabores são adaptados conforme o local, sendo que no Festival da Linguiça não faltou a ‘famosa’ pizza de linguiça, que foi um verdadeiro sucesso.

Além dos eventos públicos, a Forneria 55 também atende eventos privados e aniversários, oferecendo um cardápio personalizado. Até o momento, a logística é improvisada, com uma caminhonete emprestada ou aluguel de reboque para transportar os equipamentos, mas a meta é adquirir uma van própria em breve.

Tainan e Guilherme destacam que a chave para o sucesso é a coragem e a determinação. Para o alegretense, que ainda não concluiu a faculdade de engenharia, depois do novo “rumo”, descobrir uma nova paixão e trazer o sabor italiano para sua terra natal é uma realização única. Guilherme compartilha desse sentimento, enfatizando a felicidade de retornar e proporcionar aos conterrâneos uma experiência gastronômica única.

Com a Forneria 55, esses jovens empreendedores estão não apenas levando pizzas deliciosas por onde passam, mas também inspirando outros a acreditarem em seus sonhos e a perseguirem seus objetivos com determinação e paixão. Hoje à noite eles vão estar na Mateada de apoio ao alegretense Matteus Amaral do BBB24, no Centro Cultural e no domingo(31), na Praça Getúlio Vargas, na Mateada Amigos do Matteus realizada pela Rádio Nativa FM e Portal Alegrete Tudo.

Para saber mais sobre a jornada da Forneria 55, você pode acompanhá-los no Instagram: @forneria55br