Competidor alegretense fica em 3° lugar na Prova Inclusão de Ouro do Cavalo Crioulo em Esteio

O evento ocorreu no final de setembro deste ano , e foi mais uma prova da Inclusão de Ouro da ABCCC.

Na maior edição até o momento, a 4ª Grande Final da Inclusão de Ouro, possibilitou que a docilidade do Cavalo Crioulo fosse exaltada na apresentação dos 18 conjuntos, sob avaliação dos jurados Gustavo Arhanitsch e Telmo de Oliveira Peixoto, adentraram o maior palco da Raça Crioula, no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio/RS, e assim fecharam com Chave de Ouro o Ciclo 2022.

Contando com o maior número de participantes desde seu início, precisamente 9 vezes mais, em relação à primeira final; ginetes percorreram longas distâncias e estradas, vindos alguns inclusive de outros estados, como Paraná e Santa Catarina, movendo todos ao seu redor para viver este momento.

Nada é mais motivador do que a vontade de viver, de poder fazer o que se ama, de romper barreiras e conquistar seus sonhos, ainda mais quando se tem um amigo disposto a levar sob seu lombo esse trajeto em busca da felicidade, transformando e deixando ainda mais emocionante o “galopar” da vida. Impossível é uma palavra inexistente no vocabulário desses grandes competidores. Josilene Martins, precursora na modalidade, destaca a emoção do momento associada à mansidão do Cavalo Crioulo; “O coração literalmente batendo em pista. É algo que não dá para descrever, olha a grandiosidade e mansidão do cavalo crioulo, que se deixa conduzir por estes ginetes com as mais distintas patologias”.

Já o alegretense Fábio dos Santos, ficou em terceiro lugar na Força A. Foi o Freio de Bronze – destaca o médico veterinário.

Este é o terceiro ano que ele participa.

3º Lugar

Fábio Santos dos Santos estava montando Almirante Sobradinho da Ponte Alegre