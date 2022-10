Jovem Eliezer morre de mal súbito e consterna familiares e imenso círculo de amigos

Parte da Banda Musical Honório Lemes, tocou em em homenagem ao músico e amigo Elezier Benites, de 22 anos, integrante da banda que teve um mal súbito e faleceu na madrugada de ontem, 6, em sua residência, no bairro Promorar.

Na despedida, em frente ao Cemitério, o som da banda e o caixão coberto com a bandeira do Grêmio, foram demonstrações de amor, carinho e cumplicidade ao jovem que amava a música.

A perda precoce do alegretense que era um apaixonado por integrar a banda do educandário Honório Lemos, onde começou ainda pequeno, aos 11 anos, abalou a todos. Atualmente, Eliezer tocava tuba, instrumento que estava presente no último adeus.

Segundo informações de amigos e integrantes da banda, ele iniciou há 11 anos como integrante da banda Fanfarra, depois passou pela banda da escola Lauro Dornelles e Polivalente.

Neste ano, com o retorno da banda na escola Honório Lemes, o alegretense aceitou o convite para integra-la e fez uma das apresentações no dia 4 de setembro, na Caminhada Cívica. Neste dia 7, Eliezer iria se apresentar no Centro Cultural, na Feira do Livro.

O regente e amigo, Robson Silva, destacou que a apresentação será mais uma homenagem a ele que tanto amava a música e a banda.

O alegretense deixa os pais e mais quatro irmãos(entre homens e mulheres). Todos acrescentam que a perda prematura do jovem foi um grande choque e abalou familiares, amigos e conhecidos.

“A banda é uma segunda família, estamos sempre falando. Eliezer era um menino incrível, que vai fazer muita falta. Todos gostavam muito dele. Um menino que tinha muito amor ao que fazia”- destacou uma das integrantes da banda.

“Muito triste ver uma notícia dessas, a vida muda em segundos. Meu querido amigo partiste tão cedo, vou guardar para sempre em meu coração tua alegria, humildade e este sorriso tão doce” – descreveu Tânia.

Nas redes sociais, são inúmeras mensagens de conforto e carinho para a família, assim como homenagens a Eliezer. O sepultamento ocorreu na tarde de ontem, às 17h, no cemitério Público municipal de Alegrete.