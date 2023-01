Comunicado oficial a imprensa e a sociedade

Grupo Plural de Comunicação de Santa Rosa/RS informa o retorno da página “Portal Plural News”.

Após um ano e meio de suspensão injusta da página oficial e pioneira do ” Portal” no Fac&, a empresa recuperou a rede social através de uma ação judicial.

O Portal Plural News, possui 351 mil seguidores espalhados em todos os cantos do Brasil e em julho de 2021 de forma equivocada, foi suspensa pelo Fac& que no decorrer do processo jamais deu uma explicação concreta e conclusiva por tal atitude.

Diante do equivoco, o Portal Plural recorreu à decisão na justiça e após um ano e meio, conseguiu retomar a página com mesmo número de seguidores. Os alcances antes da queda eram de 80 milhões mensais, entrando no top 10 páginas de jornalismo independente do estado, retornarão sistematicamente.

Uma conquista para a empresa que seguirá cumprindo a missão de levar informação com qualidade e credibilidade, sendo uma mídia CONSTRUTIVA para todos que nos acompanham, e uma conquista também para toda classe do jornalismo on-line.

Atenciosamente:

Lucian Zorzan Andreola

Co-fundador e Diretor do Grupo Plural de Comunicação

